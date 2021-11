Paventi: «Rinnovo Brozovic priorità per l’Inter. Il croato piace ad Inzaghi»

Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, ritiene fondamentale il rinnovo di Brozovic per l’Inter. Il giocatore piace molto al tecnico Simone Inzaghi

RINNOVO − Paventi ritiene il prolungamento di Brozovic una priorità per l’Inter: «Marcelo Brozovic è la priorità per l’Inter dopo i rinnovi di Nicolò Barella e Lautaro Martinez. Rinnovi importanti e di prospettiva. Adesso tocca al croato che piace tantissimo a Simone Inzaghi per le sue caratteristiche e per quello che riesce a dare alla squadra. Il suo contratto è in scadenza nel 2022, devono incontrarsi, il giocatore se vuole rimanere deve accettare la proposta della società. Può andare a guadagnare di più, vediamo fin quando la società potrà spingersi, quando si incontreranno e fin quando anche Brozovic vorrà trattenersi».