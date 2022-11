Paventi sui rinnovi dell’Inter: «Skriniar, mancano alcuni dettagli. Gli altri…»

Il rinnovo di Skriniar sembra sempre più realtà. Paventi racconta le ultime novità, dopo l’incontro tra le parti. Poi parla degli altri calciatori dell’Inter in scadenza. Ecco le parole del giornalista nel corso della trasmissione di Sky Sport 24.

VOGLIA DI RIMANERE – Andrea Paventi racconta le sensazioni e le intenzioni in casa Inter sul rinnovo di Milan Skriniar. Il giornalista di Sky Sport 24 afferma: «Il rinnovo di Skriniar? Continuano i contatti (vedi articolo), ogni incontro ci porta sempre di più verso la fumata bianca, che ancora non c’è stata. Bisogna limare delle cose al livello di ingaggio del giocatore, come la parte fissa e i bonus. Dopo il primo incontro c’è una trattativa che sta andando verso la direzione giusta. Anche vista l’apertura del giocatore e del suo entourage. C’è la voglia di rimanere all’Inter, di cui Skriniar sarà il capitano. Questo è sicuramente il rinnovo più importanti di quelli da fare, tra i tanti giocatori che sono in scadenza. Poi, ci sono dei rinnovi che sono anche un merito per chi si è dimostrato sempre pronto e duttile a ricoprire dei ruoli specifici. Parlo, ad esempio, di Matteo Darmian e Danilo D’ambrosio. C’è chi, ovviamente, lo ha meritato anche sul campo, come Edin Dzeko. Mai come quest’anno il centravanti sta facendo davvero bene. Ha dato prova di leadership e la società ha pensato di rinnovarlo. Intanto, Simone Inzaghi spera di riavere quello che può essere il primo vero grande acquisto di gennaio, ovvero Romelu Lukaku». Secondo quanto riportato da Paventi, quindi, l’Inter non pensa solo al rinnovo di Skriniar.