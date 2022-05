Paventi: «Perisic, miglior stagione della carriera! Rinnovo? Inter convinta»

Andrea Paventi, in collegamento a Sky Sport 24, ha parlato di Perisic, assoluto protagonista dell’attuale stagione dell’Inter. Qualche considerazione anche sul possibile rinnovo

MIGLIOR STAGIONE − Paventi analizza la grande annata dell’ala croata dell’Inter: «Perisic? La sua migliore stagione da quando è in Italia. Lui ha sublimato a livello di carriera, ha vinto tutto praticamente con i club avvicinandosi al traguardo Mondiale anche con la sua Nazionale. In quest’ultimi due anni ha fatto uno scatto di grande maturità, all’inizio è stato il primo a non credere nel fare l’ala tutta fascia. Adesso l’Inter sta pensando veramente al rinnovo perché a sinistra con Gosens fanno una coppia decisamente forte, tra le migliori in circolazione».