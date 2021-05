Paventi, inviato Sky per l’Inter, ha parlato dagli studi di Sky Sport durante “Il calcio è servito”. Il giornalista ha sostenuto che il confronto decisivo tra la società e Conte non c’è ancora stato. Inoltre, in caso di mancato accordo, comunque, c’è sempre un’alternativa pronta

FUTURO CONTE − Andrea Paventi ha affermato che il faccia a faccia tra Antonio Conte e società Inter non c’è ancora stato. Le sue parole: «Tutti i dirigenti sono presenti in sede, ma Conte non c’è. Penso che già nella giornata di sabato siano state fatte delle valutazioni programmatiche per il futuro. Manca l’ufficialità sul futuro di Conte. Lui è un allenatore ambizioso che ha vinto con merito, ma anche la proprietà lo ha aiutato a vincere. Soltanto un faccia a faccia ci potrà far capire qualcosa. Per adesso, è tutto fermo».

PIANO B − Paventi ritiene che l’Inter ha sempre un’alternativa pronta in caso di mancato accordo: «Io credo che nessuna società si farebbe trovare impreparata in caso di mancato accordo. Un piano B o C penso già ci sarà, un’alternativa c’è sempre. Ma società e Conte vogliono andare avanti insieme».