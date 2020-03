Paventi: “Napoli-Inter rinviata, Conte riorganizza il lavoro”

Condividi questo articolo

Napoli-Inter di Coppa Italia, prevista per domani, è stata rinviata. Ad Appiano la notizia è arrivata mentre la squadra si stava allenando, costringendo Conte a rivedere tutto il lavoro della settimana. Il punto di Andrea Paventi in collegamento per Sky Sport

LAVORO DA RIVEDERE – La notizia del rinvio di Napoli-Inter complica ulteriormente il lavoro dei nerazzurri, sballottati tra i continui cambi di programma delle ultime settimane: «La squadra ha saputo durante la rifinitura che non si sarebbe giocato domani. Non si sa nemmeno come portare avanti il lavoro delle giornate successive a seconda di come verrà rivisto il calendario. Quello di oggi era un allenamento per prepararsi alla partita di Napoli. L’Inter ormai ci è un po’ abituata, adesso vanno messi da parte questi giorni di preparazione alla sfida del San Paolo e ora ci si riconcentrerà sull’avversario di domenica a seconda di cosa verrà deciso e in base a questo verranno rivisti anche i piani di lavoro».