Paventi: «Mondiale banco di prova, giovani Inter tra i più motivati»

Paventi si è espresso sull’Inter che domani partirà in direzione Stati Uniti per il Mondiale per Club. Il giornalista si focalizza in particolare sui giovani nerazzurri.

BANCO DI PROVA IL MONDIALE PER CLUB – Domani l’Inter di Chivu partirà in direzione Stati Uniti per giocare il Mondiale per Club. Il 18 ci sarà l’esordio contro il Monterrey. Sull’aereo verso l’America partiranno tanti giovani, che come riferisce Andrea Paventi, in collegamento per Sky Sport 24 da Appiano Gentile, saranno molto motivati. Queste le parole dell’inviato: «Non ci sono tanti passeggeri a bordo. Poi gran parte del gruppo si ricomporrà negli USA. Ma il lavoro già parte con una certa intensità per chi c’era. È un’Inter che parte domani e arriverà nel pomeriggio. I giovani andranno: i fratelli Esposito, Valentin Carboni, ce ne sono tanti. Poi avremo la lista nel pomeriggio. Ma è un banco di prova per tanti, per chi magari può essere sul punto di partire e giocarsi una chance e per chi vuole convincere l’allenatore per meritarsi un posto in rosa, vista la lunga stagione che poi avrà l’Inter. I giovani sono tra i più motivati per convincere un allenatore come Chivu che con i giovani ha lavorato vincendo un campionato con la Primavera nerazzurra».