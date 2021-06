Paventi: «Lukaku spera di incontrare Eriksen. In Danimarca, regole rigide»

Andrea Paventi, inviato “Sky Sport” per l’Inter, è intervenuto in collegamento da Copenaghen. Romelu Lukaku è arrivato in Danimarca poiché domani il suo Belgio affronterà la nazionale scandinava. Il giocatore belga vorrebbe incontrare l’amico Eriksen dopo il brutto malore che ha colpito il danese in Danimarca-Finlandia

INCONTRO − Paventi ha dato aggiornamenti sulla possibile visita di Lukaku ad Eriksen: «Romelu Lukaku è arrivato questa mattina intorno alle 13.00 all’albergo del Belgio al centro della città. Sta riposando con la squadra, bisogna capire se farà un rapido passaggio all’ospedale per vedere Christian Eriksen dopo l’allenamento con il Belgio e la consueta conferenza stampa. Ci sono protocolli rigidi da queste parti, ma la volontà c’è del giocatore. Se non dovessimo beccarlo noi, ci saranno ovviamente i social per capire se i due si saranno beccati o meno».