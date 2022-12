Paventi: «Lukaku, niente vacanze per tornare prima all’Inter. Domenica…»

Paventi racconta le ultime ore vissute da Lukaku, eliminato dai Mondiali con il Belgio. In collegamento con Sky Sport 24, il giornalista spiega la decisione dell’attaccante di tornare subito a disposizione dell’Inter. Di seguito le parole dell’inviato.

RINUNCIA – Andrea Paventi spiega la decisione di Romelu Lukaku (vedi articolo) di tornare subito a disposizione dell’Inter. Nel corso del collegamento con Sky Sport 24, il giornalista racconta: «Sicuramente Lukaku non sarà contento dopo la partita con il Belgio. Il dispiacere è tanto, lo abbiamo visto in lacrime. Il 2022 doveva essere diverso per lui sia con l’Inter che con la Nazionale. Sta ritrovando la condizione piano piano ma lui deve essere al massimo. Anche per questo la decisione di rinunciare alle vacanze per ritornare il prima possibile, probabilmente tra qualche giorno, con l’Inter. Intanto è finito l’allenamento di oggi, poi doppio allenamento domani, e quello di domenica, prima della partenza per Malta. Lì i nerazzurri rimarranno per cinque giorni, con due amichevoli. C’è, quindi, la possibilità di entrare subito nel vivo con la preparazione, che verrà fatta per arrivare al meglio alla sfida del 4 gennaio contro il Napoli». Queste le ultime lanciate da Paventi, nel corso della trasmissione televisiva, su Lukaku e sui prossimi impegni dell’Inter.