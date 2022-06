Paventi: «Lukaku-Inter, grande voglia di riaccoglierlo! Dybala, distanza c’è»

Lukaku sta per fare il suo ritorno all’Inter, l’accordo tra il club nerazzurro e il Chelsea è stato infatti raggiunto e secondo Paventi la prossima settimana potrebbe essere quella delle visite mediche e dell’annuncio. Dybala al momento rimane in stand-by

GRANDE ATTESA – Romelu Lukaku e l’Inter sono pronti a riabbracciarsi, con il club nerazzurro che freme per l’arrivo del belga: «La settimana prossima potrebbe essere quella delle visite mediche e dell’annuncio ufficiale. C’è grande voglia da parte dell’Inter di riaccogliere il belga, vedremo poi cosa preparerà dal punto di vista mediatico».

SOLO PROMESSE? – Paventi fa poi il punto su Paulo Dybala: «Dybala è libero, non c’è un accordo formale con l’Inter. L’incontro c’è stato, l’offerta contrattuale pure ma la distanza c’era e al momento rimane. L’Inter ha anche la necessità di liberare un posto in attacco, quindi non solo Pinamonti (vedi articolo) ma anche Sanchez. A quel punto può ritornare prepotente il suo nome ma nel frattempo passeranno giorni e bisognerà vedere. Vedremo se questo matrimonio si farà o se rimarranno solo le promesse».