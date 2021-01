Paventi: “Lukaku difficile da sostituire, ma Inter deve avere alternative”

Lukaku Inter

Andrea Paventi – inviato di “Sky Sport” ad Appiano Gentile – ha parlato delle possibili scelte di Antonio Conte in vista della sfida contro la Roma. Tema del discorso soprattutto Romelu Lukaku che, come ha dimostrato la sfida di ieri tra Sampdoria e Inter, è una pedina fondamentale per i nerazzurri.

INSOSTITUIBILE – La partita di ieri lo ha dimostrato, Romelu Lukaku è decisamente insostituibile per questa Inter. Come sostiene anche Andrea Paventi, inviato di “Sky Sport” ad Appiano Gentile: «Uno come Lukaku si fa fatica a sostituirlo sia in termini realizzativi, sia per il lavoro che fa in attacco. Le grandi squadre, però, devono sottrarsi a tutte le dipendenze, come quella dall’attaccante più forte. Bisogna essere pronti sempre a sfruttare le occasioni. Ieri Sanchez non le ha sfruttate, deve far meglio e tirar fuori quello che è stato il talento durante tutta la sua carriera. Deve essere brava l’Inter anche a mantenere la capacità di far male agli avversari e bisogna migliorare la difesa, specialmente adesso che bisogna affrontare come due squadre come Roma e Juventus».