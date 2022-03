Paventi: «Liverpool-Inter, chi dal 1′? Inzaghi ci ha fatto capire una cosa»

Liverpool-Inter è la sfida che andrà in scena domani sera alle ore 21.00 ad Anfield, valevole per per il ritorno degli ottavi di Champions League (QUI le dichiarazioni di Inzaghi in conferenza stampa). Secondo Andrea Paventi, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24, Dzeko dovrebbe partire dal 1′ accanto a Lautaro Martinez a differenza di quanto sostenuto dai colleghi di Sport Mediaset (vedi articolo)

MOMENTI STRANI – Liverpool-Inter vedrà un Lautaro Martinez rivitalizzato dopo la tripletta messa a segno alla Salernitana. Andrea Paventi fa il punto sull’argentino: «Lautaro si è finalmente sbloccato, ha trovato quei gol che servono. Le sue stagioni sono sempre strane perché a un certo punto rallenta, frena però se andiamo a vedere è quarto nella classifica dei marcatori. A livello europeo manca da un po’».

SCELTE DEFINITIVE RIMANDATE – Oltre a Lautaro, chi sarà titolare in attacco domani sera ad Anfield? Secondo Paventi, il candidato numero uno è Edin Dzeko: «Io penso, tenendo conto dell’allenamento odierno, che in attacco il partner dell’argentino potrebbe essere Dzeko con una chance a gara in corso sia per Sanchez che per Correa. Inzaghi ci ha fatto capire che deciderà definitamente domani, c’è un piccolo dubbio in mezzo al campo ma il netto favorito è Vidal».