Paventi: «Lautaro Martinez, rendimento monstre! Inter ritornata»

Lautaro Martinez ha trovato il nono gol in questo 2023, rendimento straordinario quello del giocatore argentino. L’Inter se lo coccola dopo la vittoria col Lecce. Così Paventi

MONSTRE − In collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, le parole di Andrea Paventi: «I numeri di Lautaro Martinez sono importantissimi per questa stagione, è un giocatore che segna da tante gare in campionato. 2023 straordinario, nove gol e un assist. Ha inciso sempre con un rendimento monstre. Anche se non fa gol difficilmente sbaglia la partita. Questo è un punto di riferimento per l’Inter in avanti. Questo tipo di prestazioni fanno la differenza. L’Inter è ritornata a recitare un ruolo importante per la lotta Champions League».

