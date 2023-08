Paventi: «Lautaro Martinez, meglio di così! Ora i gol degli altri due»

Paventi ha parlato dell’inizio di stagione di Lautaro Martinez. Il Toro è già a quota tre reti in campionato. Si aspettano anche i due nuovi

GRANDE CONTRIBUTO − In collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, Andrea Paventi ha commentato il rendimento del Toro: «Lautaro Martinez, i numeri ci dicono che non poteva iniziare la stagione come meglio non poteva. Contributo determinante, in attesa anche che i compagni di reparto possano crescere ulteriormente. Parliamo di Arnautovic e Thuram. I due si stanno inserendo bene con un assist a testa, ma servono anche i loro gol, i primi con la maglia dell’Inter».