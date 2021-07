Paventi: «Lautaro Martinez, Inter attende il rientro! Nandez, no accordo»

Lautaro Martinez farà rientro a Milano la prossima settimana insieme a Barella, Bastoni e anche Eriksen (vedi articolo). Andrea Paventi – intervenuto nel corso del pomeriggio di “Sky Sport 24” -, esclude che l’Inter possa cedere l’argentino e fa il punto su Nandez e Nainggolan

FUTURO – Lautaro Martinez a breve farà rientro a Milano, dove al momento non si ha alcun dubbio sul suo futuro: «Le maxi offerte possono arrivare per chiunque, credo che qualunque club andrebbe a valutarle perché si parlerebbe di tanti soldi. Al momento tutto questo non c’è, si aspetta solo il suo rientro. La speranza dei tifosi è che Simone Inzaghi possa ripartire da Lautaro e Romelu Lukaku, poi se il mercato creerà condizioni differenti verranno valutate ma per ora la grande uscita rimane solo quella di Achraf Hakimi».

TRATTATIVE – E come sostituto del marocchino, c’è un nome su tutti: «Nahitan Nandez è davanti a tutti ma non c’è ancora l’accordo con il Cagliari al momento. Radja Nainggolan? Sono operazioni slegate perché sono due cose diverse. La volontà di Nainggolan è quella di tornare a Cagliari, ormai di fatto non fa parte dei programmi dell’Inter».