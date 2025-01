Lautaro Martinez, Paventi lo difende: «Gara completa contro l’Atalanta!»

Andrea Paventi ha analizzato la partita di Lautaro Martinez contro l’Atalanta in semifinale di Supercoppa Italiana. La prestazione del giocatore dell’Inter sotto le lenti d’ingrandimento su Sky Sport.

ERRORI – Di Inter-Atalanta sono rimasti i due gol segnati, la settima vittoria consecutiva nello scontro e la finale di Supercoppa Italiana da giocare domani contro il Milan. Lautaro Martinez ha fatto parlare di sé comunque, gli errori a tu per tu con Marco Carnesecchi si aggiungono ad un inizio di stagione tremendamente opaco. L’argentino fatica a entrare in forma, non sta vivendo assolutamente il suo momento migliore e lo riconosce.

Lautaro Martinez sotto giudizio, le parole di Paventi

COMMENTO – Andrea Paventi dice questo dell’attaccante: «Correa poteva essere l’alternativa a Thuram, ma si è allenato a parte per un affaticamento e giocherà Taremi con Lautaro Martinez. Un solo cambio perciò rispetto alla partita contro l’Atalanta. L’attaccante argentino è stato criticato per gli errori sotto porta, ma ha fatto la gara più completa della stagione. Ha recuperato palloni, ha lottato, ha tirato sei volte. Chiaro che la statistica lo penalizza, sono state altre le gare però dove è mancato. L’atteggiamento è quello giusto, questo è un momento in cui le polveri sono bagnate. Secondo me si può sbloccare già domani sera»