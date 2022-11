Paventi: «Lautaro Martinez, dopo l’intesa con l’Inter ora in coppia con Messi!

Lautaro Martinez sarà tra i protagonisti dell’Inter a giocare il Mondiale in Qatar. Paventi, nel corso della trasmissione di Sky Sport 24, fa il punto della situazione sulle prestazioni dell’attaccante nerazzurro. Domani l’argentino scenderà in campo al fianco di Messi, suo compagno di Nazionale.

COPPIE D’ATTACCO – Andrea Paventi parla del buon momento che Lautaro Martinez (vedi articolo) sta vivendo all’Inter, alla vigilia della prima partita del Mondiale con l’Argentina. Nel corso del collegamento con Sky Sport 24, afferma: «Quella tra Lautaro Martinez e Romelu Lukaku è una coppia che doveva riformarsi nel corso di questa stagione. Hanno giocato due anni straordinari in nerazzurro con Antonio Conte in panchina. Insieme avevano trovato un’empatia fantastica e si erano forniti 17 assist in due stagioni. Non pochi per una coppia d’attacco che non aveva mai perso di vista l’efficacia offensiva, segnando tanti gol. Quest’anno hanno giocato insieme per tre partite, con un solo assist nella gara contro lo Spezia. Lautaro Martinez ha continuato a giocare bene, trovando intesa con tanti altri suoi compagni. Da domani troverà Lionel Messi come compagno di squadra con l’Argentina. Un uomo assist straordinario, il più grande in questa competizione a livello internazionale. Da questo punto di vista l’attaccante dell’Inter è messo bene. A gennaio, poi, spera di ritrovare Lukaku. Anche se, con Edin Dzeo ha raggiunto un’intesa positiva». Questo il pensiero espresso da Paventi, nel corso della trasmissione televisiva, su Lautaro Martinez.