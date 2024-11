Paventi: «Lautaro Martinez cerca il gol a San Siro! Da ritrovare»

L’Inter attende la partita con il Venezia di questa sera, sul banco degli imputati c’è sicuramente Lautaro Martinez chiamato a conferme. Lo spiega Andrea Paventi su Sky Sport.

GOL – Manca poco ormai alla partita tra Inter e Venezia. Andrea Paventi ne parla in questo modo: «Calhanoglu troverà spazio a partita in corso per avere minutaggio. Zielinski sarà il regista titolare, questa è una delle novità più importanti. Pavard sarà titolare, Acerbi non dal primo minuto perché ha bisogno di rientrare con calma. Thuram e Lautaro Martinez guideranno l’attacco: la coppia si è ritrovata da quando il francese ha fatto l’assist per l’argentino. Qualche abbassamento di condizione dal Toro, ma ha segnato gol pesanti come quello con la Roma all’Olimpico o l’ultimo a Empoli per chiudere la gara. Da 8 mesi non segna a San Siro, da fine febbraio del campionato scorso con l’Atalanta. Ha bisogno di ritrovare condizione e capacità realizzativa perché l’Inter necessita di lui in Champions League»