Paventi: «Lautaro Martinez carico, insegue 2 ex Inter! Serve ultimo step»

Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, ha spiegato un po’ i numeri di Lautaro Martinez, il quale insegue due ex bomber dell’Inter. Per l’inviato, manca soltanto una cosa per la crescita definitiva

CARICO − Paventi ricorda i numeri di un Lautaro Martinez molto motivato: «Lautaro Martinez? Numeri buonissimi, è un giocatore che da marzo in avanti ha segnato più di tutti (10 gol). Per la sua crescita definitiva serve risolvere la pausa che si prende in certi momenti. Quando è caldo sta bene, insegue Icardi e Milito. E’ molto carico, lo si è visto oggi quando ha firmato autografi e ha scattato fotografie con i tifosi dell’Inter».