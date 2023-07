Paventi: «Inzaghi vuole il portiere titolare in settimana. Altro…»

Il mercato dell’Inter sembra in fase di stallo in questo momento, ma gli obiettivi per Simone Inzaghi sono chiari. Vengono delineati da Andrea Paventi per Sky Sport.

BISOGNO – La rosa nerazzurra deve essere ancora ritoccata, Paventi descrive le soluzioni: «Inzaghi vorrebbe che si chiudesse per il portiere in settimana, ora sta lavorando con altri in Giappone. Poi si cercherà di fare l’accelerazione giusta per l’attaccante, altro elemento primario. In difesa, sul centro-destra serve anche un’alternativa a Matteo Darmian. Danilo D’Ambrosio non è stato ancora sostituito. Nel centro del campo manca un ultimo interno, tutto dipende da come si muoverà la dirigenza»