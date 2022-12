Paventi: «Inzaghi, ottime indicazioni dall’amichevole. I giocatori confermano…»

Andrea Paventi in collegamento video con gli studi di Sky Sport ha parlato dell’amichevole vinta ieri dall’Inter 6-1 contro il Gzira United, soprattutto dopo essersi confrontato con diversi giocatori.

OTTIME RISPOSTE – Paventi in collegamento da Malta parla della vittoria dell’Inter in amichevole, soprattutto dopo aver parlato anche con i giocatori nerazzurro: «Inzaghi voleva valorizzare i tanti giovani portati nel ritiro a Malta e molti di questi hanno anche fatto bene. Hanno fatto bene soprattutto le certezze come Hakan Calhanoglu che ha fatto un gol bellissimo, lo stesso Alessandro Bastoni che ha fatto due assist e Barella per com’è entrato. La squadra sta bene e me lo hanno confermato anche i giocatori al termine della partita, la vittoria con l’Atalanta ha dato dato a livello di umore della squadra».