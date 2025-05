Paventi: «Inzaghi non parla prima del Verona. Inter rivoluzionata»

Andrea Paventi, presente ad Appiano Gentile, è intervenuto in diretta a Sky Sport per dare gli ultimi aggiornamenti in casa Inter. L’inviato a seguito dei nerazzurri ha analizzato la vigilia della squadra in vista della gara contro l’Hellas Verona, in programma domani sera a San Siro.

AGGIORNAMENTO – Andrea Paventi, presente all’esterno della Pinetina, ha raccontato la giornata dell‘Inter, alla vigilia della sfida contro l’Hellas Verona. L’inviato a seguito dei nerazzurri annuncia che Simone Inzaghi, squalificato assieme a Calhanoglu per l’inchiesta sulla Curva Nord, non parlerà in conferenza stampa. Aspettando l’allenamento di rifinitura, Paventi anticipa un Inter rivoluzionata contro il Verona: «Niente conferenza per Simone Inzaghi alla vigilia. Giocando ogni due giorni e mezzo l’attenzione è tutta rivolta al campo, per cercare di dosare le energie il più possibile. Rifinitura in programma oggi pomeriggio ci dirà di più sulle scelte che verranno fatte. Inzaghi non sarà neanche in panchina, al suo posto andrà il vice Farris. Per lo stesso motivo non ci sarà nemmeno Calhanoglu. Aspettiamo di capire esiti degli esami di Lautaro Martinez. Comunque mi aspetto una rivoluzione quasi completa: almeno 8/9 cambi». C’è attesa per capire le condizioni di Lautaro Martinez, attraverso i risultati degli esami al flessore della coscia destra.