Paventi: «Inzaghi, miglior partenza degli ultimi 6 anni! Lazio e Juventus…»

Inzaghi con l’Inter ha avuto il miglior avvio di stagione della carriera. Andrea Paventi – intervenuto a Sky Sport -, mette in evidenza i numeri del tecnico nerazzurro sottolineando l’importanza dei prossimi match di campionato con Lazio e Juventus

AVVIO SUPER – Simone Inzaghi, a livello di partenza, non è mai andato così bene come all’Inter. Andrea Paventi sottolinea i meriti del tecnico nerazzurro: «Negli ultimi sei anni è la miglior partenza di Inzaghi in termini di punti, gol fatti e classifica. C’era curiosità di vedere l’impatto di Inzaghi sulla panchina nerazzurra, trovare questo tipo di continuità e risultati, con una squadra che segna anche di più facendo in media 3 gol a partita, per chi perde Achraf Hakimi ma soprattutto Romelu Lukaku penso sia positivo. Fin qui è la sua stagione migliore a livello di partenza. Poi la vera anima verrà fuori nel doppio confronto con Lazio e Juventus».