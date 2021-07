Paventi: «Fra Inzaghi e l’Inter si è creata empatia. Satriano? Ora maturi»

Inzaghi sta portando l’Inter all’esordio stagionale: mancano poco più di tre settimane alla partita inaugurale della nuova Serie A, col Genoa sabato 21 agosto alle 18.30. Il giornalista Andrea Paventi, in collegamento con Sky Sport 24, parla dell’ingresso del nuovo tecnico e di Satriano.

INCOMPLETI – Andrea Paventi, dopo Inter-Crotone 6-0 (vedi highlights), ricorda come la squadra non sia ancora completa: «Innanzitutto mancano tre pezzi da novanta che tornano la settimana prossima, i due Campioni d’Europa Alessandro Bastoni e Nicolò Barella e Lautaro Martinez. Sono tre che faranno i titolari in questa squadra. Manca qualcosa a destra, perché a sinistra aspetta il ritorno di Ivan Perisic e Federico Dimarco ha convinto Simone Inzaghi. Danilo D’Ambrosio è alternativa di Milan Skriniar, Matteo Darmian fa sempre bene per prestazioni ma lì è andato via un giocatore pesantissimo come Achraf Hakimi».

COPPIA URUGUAYANA – Paventi si sposta sul mercato: «L’Inter sta lavorando con Nahitan Nandez e non solo lui, ma vanno trovate le situazioni economiche col Cagliari per un giocatore che, ovviamente, sarebbe contento di vestire la maglia nerazzurra. Poi bisogna vedere in mezzo. Martin Satriano è bravo, lo sa anche Inzaghi: fare esperienza fuori gli permetterebbe di avere minutaggio. Però le potenzialità ci sono tutte, mi sembra un giocatore che sa fare gol e giocare. Ha tutto per far bene, ma deve maturare con l’esperienza di una squadra che lo fa giocare. Poi bisogna capire Stefano Sensi: se recupera bene lui, con Hakan Calhanoglu, può sopperire all’assenza almeno per tutto il 2021 di Christian Eriksen».

NUOVO INGRESSO – Paventi chiude sull’approccio di Inzaghi al mondo Inter: «Si è posto molto bene. Ha saputo trovare i tasti giusti, ha trovato la comunicazione buona con i giocatori. Anche con Romelu Lukaku, che ha conosciuto l’altro ieri ma si sono parlati al telefono. Si è creata empatia, la squadra sta seguendo le linee di gioco di un allenatore che ha le sue idee, ma non si è discostato tanto da Antonio Conte. E questo aiuta».