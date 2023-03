Paventi: «Inzaghi deve recuperare pezzi. Inter, il punto sull’attacco»

L’Inter tornerà in campo sabato 1° aprile per la 28a giornata di Serie A e incontrerà la Fiorentina (vedi articolo). Il giornalista Andrea Paventi ha perciò fatto, in onda su Sky Sport, il punto della situazione per l’attacco nerazzurro.

ATTACCO − Andrea Paventi, su Sky Sport, ha fatto il punto della situazione nell’attacco dell’Inter. Le sue parole: «Nell’attacco dell’Inter, Simone Inzaghi deve recuperare tutti i pezzi. Edin Dzeko è stato utilissimo rilanciando l’Inter, ma non trova il gol ormai da due mesi. È stato poco efficace, Romelu Lukaku ha fatto fatica. Joaquin Correa non è tornato al meglio. L’unico capace di aiutare la squadra è stato Lautaro Martinez. Inzaghi deve ruotare i giocatori da aprile, ha bisogno di tutti. In particolare, degli attaccanti che il più delle volte le partite le decidono».