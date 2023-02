Paventi: «Inzaghi cerca risposte da Lukaku, con l’Udinese l’ultima gara…»

Paventi ha parlato di Lukaku e di ciò che l’Inter e Inzaghi si aspettano da lui. Sabato ci sarà la gara contro l’Udinese, l’ultima del belga con la maglia nerazzurra nell’era contiana

RISPOSTA − L’Inter aspetta segnali concreti da Big Rom, le parole di Andrea Paventi: «Gli manca il gol a Lukaku, ha fatto un gol a Lecce e poi col Viktoria Plzen in Champions League. Per il resto sappiamo com’è andata. Simone Inzaghi si aspetta una risposta, un qualcosa che sblocchi il giocatore. Giocando può ritrovare confidenza, manca però la risposta in campo. Vediamo se contro Udinese e Porto, possiamo rivedere il vero Big Rom. Proprio contro l’Udinese l’ultima partita del Lukaku contiano. La speranza dei tifosi dell’Inter è quella che proprio la partita contro l’Udinese regali nuovamente il miglior Lukaku».