Paventi: «Inzaghi anestetizzerà Inter-Juventus! Scenario non pensato»

Inzaghi ha dato due giorni di riposo all’Inter, l’avvicinamento vero e proprio alla partita con la Juventus inizierà domani. Paventi, da Sky Sport 24, valuta come l’allenatore metterà in campo la squadra nel derby d’Italia.

MATCH CHIAVE – Andrea Paventi prova a ipotizzare le mosse di Simone Inzaghi per Inter-Juventus: «Secondo me è una partita che cercherà di anestetizzare. Ha un modo di comunicare Inzaghi dove difficilmente si lascia prendere dalla preoccupazione di affibbiare alla partita particolare importanza. Vedremo magari in campo le reazioni, però la squadra dopo questi due giorni di pausa inizierà a preparare la partita».

LO SCENARIO – Per Paventi Inzaghi e i giocatori non credevano a un passo falso della Juventus contro l’Empoli: «L’Inter inizierà la partita davanti, come magari non pensava. San Siro darà molto, i giocatori sapranno quello che dovranno fare. Sono partite che vanno da sole nella testa di un calciatore, però il piccolo vantaggio è poter dilatare la classifica in caso di vittoria, col recupero contro l’Atalanta. Giocatori fondamentali per Inzaghi domenica? Lautaro Martinez sicuro, ma anche Hakan Calhanoglu che rientra».