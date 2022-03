Paventi: «Inzaghi al lavoro con molti Primavera! Juventus-Inter trampolino»

L’Inter dopo la sosta sfiderà la Juventus all’Allianz Stadium nel match valevole per la trentunesima giornata di Serie A, in programma domenica 3 aprile alle ore 20.45. Andrea Paventi fa il punto sulle chance scudetto dei nerazzurri e sul lavoro di Inzaghi

SCINTILLA – L’Inter ha bisogno di una scintilla per poter riaccendere un sogno scudetto che rischia di affievolirsi completamente in caso di sconfitta con la Juventus. Secondo Andrea Paventi, la preparazione alla sfida di Simone Inzaghi non è semplice: «Juventus-Inter può essere un trampolino di lancio anche se poi con la quota scudetto di 83-84 punti l’Inter dovrebbe fare 24 su 27 di quelli che ha a disposizione. Se vinci ti rilanci, se pareggi rimani lì ma se perdi ti tiri fuori dalla corsa scudetto perché poi sarebbe complicato. Questo è un periodo nel quale si fa un po’ fatica, Inzaghi sta lavorando con i pochi rimasti ad Appiano Gentile più molti Primavera. È difficile capire il perché di questo calo improvviso di un’Inter che creava e crea ma non ha la continuità di un tempo. Juventus-Inter storicamente è una partita spartiacque, la squadra nerazzurra ha bisogno di una scintilla e può trovarla battendo la Juventus e rilanciandosi in chiave scudetto».