Paventi: «Inter, Zhang vuole andare avanti! Aumento di capitale diverso»

L’Inter ha approvato il bilancio 2021/22 mettendo in luce due aspetti, ossia un aumento dei ricavi e la volontà da parte di Zhang di effettuare un aumento di capitale (vedi articolo). Paventi, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24, fa il punto sui numeri e sui progetti futuri di Suning

PROGRESSI – L’Inter ha approvato il bilancio 2021/22 mettendo in luce qualche progresso. Andrea Paventi fa il punti: «Sono sempre numeri che devono tenere conto di tante variabili legate anche alla pandemia ma ci dicono che c’è stato un progresso, un aumento dei ricavi. C’è una situazione leggermente migliore ma è anche vero che si è andati avanti con l’autofinanziamento sul mercato ed è chiaro che tante cose andranno ancora fatte».

AVANTI INSIEME – L’Inter andrà avanti con Steven Zhang che ha manifestato la volontà di effettuare un aumento di capitale: «Un aumento di capitale figlio di quella parte di debito non utilizzato, quindi qualcosa di diverso da quello che immaginiamo però è anche vero che il debito con Oaktree è un qualcosa che va soddisfatto entro il 2024, quindi c’è ancora del tempo. Cessione del club? Non è quello che Suning sta cercando, l’intenzione è continuare, ripianare i conti e tenere a bada certe voci per provare a mettere le cose a posto con il tempo».