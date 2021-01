Paventi: “Inter, voltata pagina. Un aspetto ancora da migliorare”

Andrea Paventi

Andrea Paventi, inviato di “Sky Sport” ad Appiano Gentile, ha fatto il punto sul momento dell’Inter in vista della doppia sfida contro Fiorentina (Coppa Italia) e Juventus in campionato.

ASPETTO DA MIGLIORARE – Questo il punto in casa Inter dopo la sfida contro la Roma, come riportato dall’inviato ad Appiano Gentile Andrea Paventi: «Si è girata subito pagina. Rimane un rimpianto per i due punti sfuggiti ieri, ma la situazione in classifica è molto buona. I nerazzurri devono provare ovviamente a battere la Juventus, passando per un turno di Coppa Italia tutt’altro che facile a Firenze. Bisogna anche trovare sicurezza nelle proprie qualità, ma alcuni giocatori devono ancora sbloccarsi come Arturo Vidal. La squadra deve trovare un po’ di equilibrio, almeno nell’approccio. Spesso infatti si ritrova sotto nel primo tempo e costretta a inseguire nella ripresa. Se migliora questo aspetto, l’Inter diventerà una squadra oltre che competitiva anche più pericolosa e solida».