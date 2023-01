Paventi: «Inter, vittoria che può essere svolta. Serviva dare continuità»

L’Inter ha vinto col Napoli per 1-0 con Dzeko. Squadra determinata e affamata di vincere. Ora la lotta Scudetto è riaperta, Paventi si esprime a tal proposito. Le sue parole

SPARTIACQUE − In collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, Andrea Paventi racconta il day-after nerazzurro dopo il successo sul Napoli: «Potrebbe essere la partita della svolta, nel mese di gennaio l’Inter è chiamata alla continuità dopo un ultimo mese e mezzo pre Mondiale positivo. Era una partita spartiacque per capire il livello della squadra. Inzaghi aveva bisogno di recuperare giocatori fondamentali, è una vittoria che riporta sorrisi e che può riaprire la corsa Scudetto. La squadra torna a crederci, nonostante i punti rimangano tanti».