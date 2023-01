Paventi: «Inter-Verona, ecco le scelte di Inzaghi in attacco. Una nota negativa»

Andrea Paventi in collegamento con gli studi di Sky Sport ha parlato delle scelte di Simone Inzaghi per l’attacco in vista di Inter-Verona in programma sabato.

IN ATTACCO – Paventi in collegamento con l’emittente televisivo ha parlato delle possibili scelte di mister Inzaghi: «Contro il Verona io credo che Edin Dzeko e Lautaro Martinez avranno più chance in attacco anche perché Joaquin Correa non ha sfruttato bene l’occasione contro il Parma, è stato uno dei più negativi della squadra. Il bosniaco invece ha risolto la partita contro il Napoli, risolve sempre la gara. Se non ci fosse stata la prodezza di Gianluigi Buffon in Coppa Italia avrebbe anche segnato».