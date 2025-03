Paventi: «Inter-Udinese, tre dubbi per Inzaghi. Due nazionali di ritorno»

Andrea Paventi, inviato a seguito dell’Inter ad Appiano Gentile, ha dato gli ultimi aggiornamenti in casa nerazzurra in diretta a Sky Sport.

AGGIORNAMENTI – Arrivano in diretta da Sky Sport gli ultimi aggiornamenti dell’Inter. Andrea Paventi analizza la preparazione della squadra di Simone Inzaghi pronta a riprendere il cammino in campionato dopo la sosta delle nazionali. Domenica a San Siro i nerazzurri sfideranno l’Udinese: «Allenamento finito da poco qui alla Pinetina. Tutti rientrati dalle nazionali tranne Asllani e Taremi. I due gol fatti con l’Iran possono dargli la carica giusta per questo finale di stagione con l’Inter. Lautaro Martinez non ci sarà domenica, ad inizio della prossima settimana si capirà se potrà recuperare per il derby o se, molto probabilmente tornerà, contro il Parma. Migliorano sempre di più i giocatori infortunati prima della pausa, in particolare quelle di Dimarco e Darmian. Mkhitaryan, insostituibile dal punto di vista tattico e della leadership nella formazione nerazzurra, ha suonato la carica in vista della gara contro l’Udinese».

Inter-Udinese, Inzaghi con tre dubbi di formazione

DIFESA – A quattro giorni da Inter-Udinese, Simone Inzaghi deve sciogliere ancora qualche incertezza di formazione. L’allenatore nerazzurro deve scegliere i sostituti dello squalificato Alessandro Bastoni in difesa, e degli infortunati Denzel Dumfries e Lautaro Martinez. Per sostituire il numero 95 nerazzurro, qualora Dimarco sia in grado di iniziare dal primo minuto, agirà Carlos Augusto. Altrimenti, l’alternativa è alzare il brasiliano da esterno, con Yann Bisseck titolare sul centro-sinistra della linea a tre. Ma il tedesco può diventare una risorsa anche per l’altra corsia, quella di destra. La sensazione è che dovrebbe tornare titolare Matteo Darmian, al momento più avanti rispetto a Nicola Zalewski, ma qualora entrambi non garantissero le condizioni adatte, potrebbe essere lo stesso Bisseck ad agire da “quinto” come visto nei minuti finali a Bergamo.

ATTACCO – L’altro nodo di Inzaghi riguarda chi sarà il partner di attacco di Marcus Thuram. Mehdi Taremi rientrerà a Milano solo nella giornata di domani, e difficilmente verrà impiegato dal primo minuto. Saranno quindi gli altri due attaccanti a disposizione a giocarsi una maglia da titolare. Ad oggi è Joaquin Correa ad essere in vantaggio su Marko Arnautovic. Il Tucu potrebbe essere il preferito e avere una chance, avendo lavorato sempre alla Pinetina, mentre l’ex Bologna ha preso parte agli impegni dell’Austria.