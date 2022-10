Paventi: «Inter, trend positivo! In corso assemblea per il futuro. Tra i temi…»

Paventi illustra il quadro societario dell’Inter nella giornata dell’assemblea dei soci. In collegamento da Palazzo Parigi, l’Inviato di Sky Sport 24 spiega i temi su cui le parti si confronteranno nel corso dell’incontro. In ballo c’è anche il rinnovo di contratto in nerazzurro di Skriniar.

PROGETTI – Andrea Paventi, in attesa di aggiornamenti sull’esito dell’assemblea dei soci nel quale l’Inter è impegnata, racconta: «Dopo il bilancio approvato un mese fa adesso c’è la possibilità, da parte di Steven Zhang e degli amministratori Alessandro Antonello e Beppe Marotta, di illustrare ai soci il piano industriale dell’Inter. C’è una progressione positiva rispetto a un anno fa, perché le perdite in passivo si sono abbassate. Si parla di 140 milioni di euro di rosso, quasi la metà rispetto a un anno fa. Sono aumentati i ricavi, quindi le sponsorizzazioni hanno dato i risultati voluti. Poi c’è tutta la voce sui ricavi da stadio, che sono aumentati. Da quando hanno riaperto, l’alta presenza dei tifosi dell’Inter in ogni partita ha migliorato la situazione. Oggi c’è l’occasione per fare delle domande e cercare di capire quali sono i progetti. In ballo c’è anche il rinnovo di contratto di Milan Skriniar, di cui si parlerà anche in questa assemblea. La squadra deve rimanere a livelli alti, quindi uno dei presupposti è di mantenere sempre la competitività del club. Il primo obiettivo è stato centrato con la qualificazione agli ottavi di Champions League. Adesso ce ne sono altri da raggiungere in campionato. Sulle voci di nuovi investitori si è già espresso il presidente dell’Inter (vedi intervista). Ma l’evoluzione della situazione economico-finanziaria può essere molto veloce. Il trend dell’Inter, comunque, è positivo e questo fa ben sperare per mantenere una soglia molto alta». Queste le dichiarazioni di Paventi, inviato per Sky Sport 24 all’esterno di Palazzo Parigi, a Milano.