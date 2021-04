Paventi: «Inter tra scudetto e Superlega: Zhang presto a Milano»

L’Inter in questo momento è impegnata su più fronti. Quello della lotta scudetto, quello dei cambi societari e adesso quello della partecipazione alla prossima Superlega. Il presidente Steven Zhang sarà presto a Milano per affrontare tutte queste vicende. Il punto di Andrea Paventi in collegamento da Appiano Gentile per “Sky Sport”.

ZHANG PRESTO A MILANO – Paventi annuncia che il presidente Zhang presto sarà a Milano per affrontare le varie sfide che attendono l’Inter nelle prossime settimane: «Non credo di avere una voce ufficiale, c’è l’assemblea di Lega dove l’Inter non parteciperà. Si vive una situazione su più fronti, la squadra è tornata da Napoli e deve allenarsi. La società deve muoversi rimettendo a posto i conti e assolvendo a certi impegni. Poi c’è la società che pensa al futuro muovendosi sul piano della Superlega. La posizione dell’Inter è forte e strutturata. Anche Zhang ha lasciato l’Eca, nel mese di aprile è annunciato un ritorno in città e capiremo qualcosa di più».