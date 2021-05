Paventi: «Inter, tanti nomi post-Conte ma nessuno in pole. E sul mercato…»

Paventi, inviato Sky Sport per l’Inter, ha parlato in collegamento dagli studi dell’edizione pomeridiana di Sky Sport 24. Qualche battuta sui diversi nomi in lista per sostituire Conte e sul possibile mercato nerazzurro

TANTI NOMI − Andrea Paventi ha sostenuto che i profili selezionati dall’Inter sono diversi per prendere il posto di Antonio Conte. Le sue parole: «Chiaro che c’era Massimiliano Allegri come eventuale sostituto di Conte. Adesso ce ne sono diversi. La scelta del tecnico è da non sbagliare, perché soltanto con un allenatore azzeccato puoi programmare il futuro. I nomi sono tanti, adesso non c’è uno superiore agli altri. L’Inter è disposta a spendere qualcosa in più per il tecnico non ovviamente come Conte».

DUBBI MERCATO − Per Paventi bisogna aspettare sempre la scelta del nuovo allenatore per capire il futuro della squadra: «Il mercato ti può portare a vendere un giocatore, per sostituirlo con un altro. Non conosciamo la lista che farà parte del nuovo allenatore. Per questo, l’Inter deve subito scegliere l’allenatore».