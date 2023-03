Paventi: «Inter, con lo Spezia un vantaggio! Numeri da migliorare»

Paventi ha commentato i numeri dell’Inter in trasferta, decisamente negativi se paragonati a quelli fatti in casa. In ottica Spezia, però ha un vantaggio rispetto alle altre

POSSIBILITÀ − Andrea Paventi, in collegamento per Sky Sport da Appiano Gentile, si è espresso così sul momento dei nerazzurri. Le sue parole: «Numeri in trasferta da migliorare, rispetto alle partite in casa. Adesso va protetto il secondo posto e l’Inter ha la possibilità di giocare prima di tutte e mettere pressione a chi insegue. Il vantaggio con cui arriva a Porto è importante, ma bisogna proteggerlo e vincere contro lo Spezia sarebbe importante anche per una questione mentale».

