Paventi: «Inter, tra la speranza in Lautaro Martinez-Lukaku e la certezza Dzeko»

Paventi disegna il quadro dell’attacco dell’Inter. Con l’Argentina di Lautaro Martinez (vedi pagella) qualificata agli ottavi del Mondiale e il Belgio ancora in dubbio, i nerazzurri sperano di ritrovare al rientro la loro esplosiva coppia d’attacco. Inzaghi, intanto, può contare su una certezza che porta il nome di Dzeko. Di seguito le parole del giornalista nel corso della trasmissione di Sky Sport 24.

NUOVA LINFA – Andrea Paventi racconta le speranze dell’Inter al ritorno dai Mondiali. Nel corso del servizio in onda su Sky Sport 24, il giornalista dice: «L’Inter ha ancora cinque giocatori impegnati ai Mondiali e quasi tre settimane di stop. Il tempo giusto per ricaricare le batterie delle energie mentali e nervose per tornare a rincorrere gli obiettivi tra campionato e Champions League. Tra Appiano Gentile e Malta venerdì si ricomincia con alcune certezze e qualche punto di domanda. Il Mondiale dovrà portare delle sicurezze nuove all’Inter, soprattutto in attacco. La speranza di Simone Inzaghi è quella di poter sfruttare appieno una coppia che è stata esplosiva in passato, formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Con Inzaghi, purtroppo, la possibilità di vederli insieme all’opera è stata ridotta di poche partite. Se il “Toro” ha fatto il suo in termini di gol e leadership, e spera di portare dal Mondiale nuova linfa positiva, è proprio il Qatar che dovrebbe restituire all’Inter un Lukaku sano e in grado di reggere una seconda parte di stagione intensa. In cui il lungo recupero, dettato dall’infortunio, possa essere solo un lontano ricorda. Chi non può essere dimenticato è Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco ha risposto presente sempre e comunque, con nove gol e quattro assist. Alla ripresa sarà un faro per la squadra nerazzurra». Con i commenti su Lautaro Martinez, Lukaku e Dzeko, Paventi conclude il resoconto sulle potenzialità dell’attacco interista.