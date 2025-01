Paventi avverte: «Inter, Sparta Praga da non sottovalutare!»

L’Inter si è allenata questa mattina ad Appiano Gentile al BPER Training Center per preparare la partita contro lo Sparta Praga. Andrea Paventi dà gli ultimi aggiornamenti su Sky Sport.

VIGILIA – L’Inter giocherà contro lo Sparta Praga domani alle ore 21 in UEFA Champions League. La partita sarà valida per la settima giornata del mini-campionato europeo, i nerazzurri hanno l’occasione per avvicinarsi alla qualificazione diretta tra le prime 8 per gli ottavi di finale. Simone Inzaghi fa la conta con i presenti e valuta le sue alternative, Andrea Paventi dà gli ultimi aggiornamenti.

Inter, lo Sparta Praga un pericolo!

LE ULTIME DA APPIANO – Paventi ha detto: «Non so se potrà guardare con serenità l’ultima giornata. In caso di vittoria a Praga bisogna prima aspettare i risultati delle altre squadre per capire se effettivamente basterà un pareggio con il Monaco. Dipenderà, l’importante è vivere alla giornata e pensare alla partita di domani. Lo stadio non è grandissimo, de Vrij non avrà il ricambio perché non ci sarà Acerbi. Per il difensore si valuta il ritorno per il Lecce. Arnautovic potrebbe essere la sorpresa, vedremo le scelte di Inzaghi che deve gestire tanti impegni con il suo gruppo. Lo Sparta Praga è terzo in campionato, ha davanti la sua gente e la gara sarà un’incognita. Serve l’atteggiamento giusto!»