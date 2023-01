Paventi: «Inter, serve non commettere gli errori passati. I numeri in trasferta…»

Inter, contro la Cremonese nessuno scherzo. Serve una vittoria di squadra importante, per rimanere in corsa per il posto in Champions, e soprattutto non commettere vecchi errori. Ecco il punto della situazione di Paventi per Sky Sport 24.

A CACCIA DI VITTORIA – Andrea Paventi fa il punto della situazione sull’Inter. Così, l’inviato di Sky Sport 24: «Se la corsa scudetto è diventata estremamente complicata, quella per il posto in UEFA Champions League è quanto mai aperta. Allora l’obiettivo è reagire, mettere via le scorie negative ed evitare di pensare a quello che poteva essere e al momento non è stato. Serve migliorarsi anche nei numeri, perché quelli in trasferta (vedi focus) sono estremamente negativi per l’Inter. Sia a livello di risultati, con quattro sconfitte sul gruppone, sia di gol incassati, ben 20, che rendono la fase difensiva permeabile lontano dal Meazza. Ma, è soprattutto a livello caratteriale che la squadra dovrà dare risposta. Anche quegli uomini che prenderanno il posto degli squalificati Milan Skriniar e Nicolò Barella, e chi sarà chiamato a riscattare le ultime prestazioni opache. Bisogna provare a rilanciare le ambizioni dell’Inter in Champions e evitare ciò che è accaduto un anno fa. Quando, dopo sconfitta in casa con il Sassuolo, arrivò uno scialbo pareggio a Marassi contro il Genova. Quei passi falsi allontanarono il sogno scudetto. L’Inter ora è a caccia della vittoria, sperando di ritrovare l’equilibrio e l’efficacia offensiva, garantita quasi sempre da Edin Dkzeko e Lautaro Martinez. Se arriverà qualche segnale di vita anche da Joaquin Correa e Romelu Lukaku sarà più agevole centrare obiettivo».