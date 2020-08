Paventi: “Inter, oggi solo sgambata. Sanchez, domani giorno decisivo”

Paventi ha parlato della condizione dell’Inter dopo la dura partita di ieri contro il Bayer Leverkusen. Desta preoccupazione Alexis Sanchez che si è fermato a pochi minuti dal termine per un problema muscolare. Di seguito le sue dichiarazioni per SkySport24

INFORTUNI E SEMIFINALE – Andrea Paventi sulla condizione fisica dei nerazzurri: «L’Inter ieri ha speso tanto. Per fortuna, ora ci sono dei giorni per recuperare. Oggi ci sarà una sgambata, mentre gli allenamenti veri e propri ripartiranno da domani. Domani ci saranno anche da verificare le condizioni di Sanchez che domani farà dei controlli. A caldo sembra uno stiramento: difficile pensare che possa recuperare tra 6 giorni. Difficilmente sarà rischiato – dice Paventi -. C’è da dare il giusto peso alle condizioni di un gruppo che è arrivato al massimo: preparazione fatta bene. In semifinale sulla carta sarà favorita e dovrà dimostrare che quanto di buono fatto può essere migliorabile in semifinale e finale. I segnali ci sono tutti: la squadra è convinta e il mix è perfetto tra prestazioni e risultati. Conte si rammaricava solo di non aver chiuso prima la partita».