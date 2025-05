Paventi: «Inter, tre recuperi entro venerdì! Cautela per Lautaro Martinez»

In collegamento con Sky Sport, Andrea Paventi, inviato per contro dell’Inter, ha parlato dei possibili rientri in casa nerazzurra in vista della gara contro la Lazio.

RECUPERI – Andrea Paventi, nel suo intervento a Sky Sport, ha parlato del rientro di alcuni giocatori dell’Inter in vista della partita di domenica sera contro la Lazio. Queste le parole del giornalista inviato dell’Inter: «Sono in via di guarigione tre giocatori. Lautaro Martínez ha svolto un lavoro personalizzato, così come Pavard, Frattesi e Mkhitaryan, ma sul campo. Domani svolgeranno una parte di lavoro individuale e poi un’altra con il gruppo al completo. L’obiettivo di tutti è tornare ad allenarsi completamente con i compagni nel giro di qualche giorno, magari venerdì. Se ciò accadrà, saranno convocabili per la partita contro la Lazio. Titolari? Credo che contro la Lazio dal primo minuto ci saranno sia Barella che Calhanoglu. Sicuro anche Dimarco e magari anche Thuram».