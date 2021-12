Paventi: «Inter, Real Madrid come step di crescita. Ci vuole più cattiveria»

Andrea Paventi, in collegamento su Sky Sport 24, ha commentato la sconfitta di ieri a Madrid nonché la differenza realizzativa tra Serie A e Champions League

CRESCERE − Paventi sulle due Inter da Serie A e Champions League: «L’Inter produce molto, tantissimo. In campionato riesce a mettere insieme l’efficacia offensiva, in Europa in tre partite su 6 non ha segnato. Manca la freddezza e la cattiveria che si deve avere in certe aree avversarie. In questo step di crescita, l’Inter può imparare delle cose prima della fase ad eliminazione diretta. La squadra e certi giocatori come Edin Dzeko, Lautaro Martinez o Nicolò Barella devono offrire il 100%. In Serie A lo fa, in Champions League ancora non ci è riuscita».