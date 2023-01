Paventi: «Inter, quasi mai avuto metà attacco! Correa dal rientro poco»

Paventi trova delle difficoltà in attacco per l’Inter dovute anche alle assenze, soprattutto quelle delle precedenti partite. In collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, il giornalista ricorda poi come Correa avesse anche cominciato benino la stagione, per poi fermarsi dopo il lungo infortunio.

ATTACCO DIMEZZATO! – Andrea Paventi fa notare una differenza: «Tutti parlano di assenze, ognuno guarda in casa propria ma l’Inter due quarti dell’attacco non li ha quasi mai avuti. Romelu Lukaku è stato fuori sessanta giorni, Joaquin Correa quaranta e quando è tornato non ha più fatto vedere quello che di buono aveva fatto a inizio stagione. Hanno tirato la carretta Edin Dzeko, che ha una certa età, e Lautaro Martinez che ai Mondiali è arrivato stanco. Uno che dà equilibrio come Marcelo Brozovic sicuramente è calato mancato, perché era fondamentale. Hakan Calhanoglu ha fatto benissimo, ma altri qualcosa hanno fatto meno».