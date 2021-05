Paventi: «Inter, qualcuno partirà ma Inzaghi avrà squadra competitiva»

Simone Inzaghi sarà presto ufficializzato come nuovo allenatore dell’Inter. I piani di contenimento dei costi previsti dalla società prevedono comunque qualche cessione nella rosa. Non ci sarà comunque una smobilitazione e si cercherà di lasciare a Inzaghi una rosa competitiva. Il punto di Andrea Paventi in collegamento da Appiano Gentile per “Sky Sport”.

NON SI SMOBILITA – Paventi fa il punto sulla situazione cessioni dell’Inter, ma la società intende comunque lasciare al nuovo tecnico Simone Inzaghi una squadra competitiva: «Al di là del fatto che Inzaghi rientra nella politica del ridimensionamento degli ingaggi, questo non impedirà all’Inter di cercare anche altri introiti dalle cessioni, anche importanti. Dipenderà dalle dinamiche del mercato. I nomi sono stati fatti, ci sono giocatori appetibili, non andranno via tutti ma qualcuno darà forza alle casse societarie che hanno bisogno di incamerare qualcosa senza ridurre il valore assoluto. La squadra rimarrà competitiva. Si è detto di Lautaro Martinez, ma anche Hakimi. Se dovessero essere ricevute offerte le società le valuterà».