Paventi: “Inter pronta per la ripartenza, Appiano Gentile ok”

Condividi questo articolo

I club di Serie A si attrezzano per la ripartenza. Serviranno centri sportivi idonei per ospitare le squadre in ritiro, l’Inter con Appiano Gentile è quasi pronta. Il punto di Andrea Paventi per Sky Sport

INTER PRONTA – L’Inter è pronta anche per i lavori avviati un anno fa, ma in caso non dovessero essere completati in tempo ci sono già delle soluzioni alternative pronte: «La Pinetina è assolutamente attrezzata e si sta attrezzando ulteriormente perché c’è una struttura alberghiera che doveva essere inaugurata ad Aprile, anche se i lavori si sono un pochino fermati, ma riprenderanno. Ad Appiano Gentile c’è la possibilità di restare in ritiro, se non fosse tutto pronto ci sono comunque degli hotel attrezzati nelle vicinanze che potrebbero ospitare una parte degli addetti ai lavori. Se questo dovesse diventare realtà capiremo meglio le condizioni, ma la Pinetina si sta attrezzando da un anno per mettersi nelle condizioni di ospitare anche i futuri ritiri estivi della squadra».