Paventi: «Inter in pieno mercato. Infortuni? Ok D’Ambrosio, out in due

Andrea Paventi, inviato dell’Inter per Sky Sport, ha parlato della situazione nerazzurra con il mercato sempre in primo piano. Sul capitolo infortuni, recupera D’Ambrosio, fuori in due

GIORNATA IMPORTANTE − Queste le parole di Paventi sul mercato: «Inter in pieno mercato, come tutte le altre squadre, con alcuni tasselli che devono essere messi. Si cerca di dare a Simone Inzaghi la miglior rosa possibile. Oggi potrebbe essere il giorno dell’ufficialità di Edin Dzeko e dell’arrivo di Denzel Dumfries a Milano. Importante trovare un sostituto interessante per sopperire alla partenza di Achraf Hakimi».

INFORTUNI − Così Paventi sugli acciaccati in casa Inter: Quanto agli acciaccati, recupera Danilo D’Ambrosio per la Dynamo Kiev, niente da fare invece per Roberto Gagliardini e Alexis Sanchez che mancheranno anche all’esordio contro il Genoa. Dunque, Edin Dzeko se starà bene, ci sarà sicuramente contro il Grifone».