Paventi: «Inter, ora calendario diverso. Lautaro Martinez? Lo vedo spento»

Andrea Paventi, dagli studi di Sky Sport 24, ha commentato il periodo dell’Inter nonché quello di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino non segna da parecchio in campionato

MOMENTO NO − Il commento di Paventi sul periodo di Lautaro Martinez: «Lautaro Martinez è in un momento in cui è un po’spento, all’Inter non segna da dicembre a parte il gol in Supercoppa Italiana. Si è proposto anche poco ieri. Una novità per lui poiché nelle altre uscite aveva sbagliato dei gol ma comunque si era fatto vedere molto spesso. È evidente che Simone Inzaghi dovrà capire come gestirlo».

CLASSIFICA − Le considerazioni di Paventi su graduatoria e calendario: «Rimane una classifica aperta, equilibrata anche nel caso l’Inter dovesse vincere col Bologna. C’è un rischio che Inzaghi aveva considerato, ossia delle troppe partite complicate ravvicinate. Rimane l’idea di questi punti lasciati per strada tra i due Derby col Milan e ieri con il Napoli. Nei prossimi turni, i nerazzurri possono vincere contro squadre medio-piccole, durante la stagione non hanno avuto difficoltà contro di esse a differenza degli scontri diretti».