Paventi: «Inter non serena, difficoltà Inzaghi. Dirigenti nello spogliatoio»

Paventi interviene nel post-partita di Inter-Roma (vedi tabellino). Il giornalista descrive l’atmosfera dopo la quarta sconfitta dell’Inter di Inzaghi in campionato. In collegamento da San Siro, le dichiarazioni di Paventi durante la trasmissione “L’Originale” di Sky Sport Calcio.

MOMENTO NEGATIVO – L’Inter esce sconfitta dallo scontro con la Roma. Andrea Paventi, in collegamento da San Siro, commenta il post-partita: «Sconfitta pesante per l’Inter e un’altra in uno scontro diretto. Quattro sconfitte su otto danno un po’ l’idea del momento negativo della squadra. Ogni volta in cui hai subito il gol del pareggio ti sei abbassata, sei andata in difficoltà, non sei stata tranquilla e serena. Si è visto anche da come hanno ricominciato alla ripresa i nerazzurri, dopo il pareggio di Paulo Dybala. Tutti i dirigenti sono dalle parti dello spogliatoio. Per la gestione di Simone Inzaghi questo il periodo più complicato. È un momento difficile anche dal punto di vista mentale. Ci sono alcuni singoli che si stanno esprimendo al di sotto delle qualità che hanno fatto vedere fino a qualche mese fa. La classifica per l’Inter è già complicata, ci sono otto punti di distanza dal Napoli e ti sei anche un po’ staccato dalla zona Champions. Il momento è molto negativo. Deve essere bravo l’allenatore a entrare nella testa dei giocatori e a tirare fuori la capacità di reazione che anche oggi si è vista poco».