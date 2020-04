Paventi: “Inter, nessuna data per ripartire. NovitÃ  nei prossimi giorni”

Paventi: “Inter, nessuna data per ripartire. Novità nei prossimi giorni”

L’Inter ha riaccolto a Milano i suoi giocatori stranieri che erano andati nelle loro case nelle scorse settimane. Ora i nerazzurri attendono novità per organizzare la ripresa delle attività, il punto di Andrea Paventi per “Sky Sport”

NESSUNA DATA – Al momento l’Inter non ha un’organizzazione precisa per la ripresa delle attività: «Non c’è una data, si attende e si aspetta. Tra il 24 e il 25 aprile tutti i giocatori stranieri ritornati finiranno la quarantena quindi sarà possibile fare i test sanitari e rimettere assieme tutte le componenti della squadra per poter ripartire magari già dal 4 maggio, ma una data ancora non è stata scelta, si aspettano i prossimi giorni. I test non dovrebbero portare via più di 4 giorni per mettere tutto il gruppo e lo staff nelle condizioni migliori per poter riprendere il lavoro. Si può fare tutto alla fine di aprile, quindi c’è ancora margine, ma già nei prossimi giorni ne sapremo di più. Tutto è lasciato all’organizzazione generale di una materia che riguarda tutti i grandi club».