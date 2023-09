Paventi: «Inter, i nazionali sfruttino l’occasione per dare conferme!»

Paventi ha parlato dei diversi nazionali dell’Inter impegnati con le rispettive selezioni. Si tratta di una chance importante per dare altre risposte a Inzaghi

OPPORTUNITÀ − Da Appiano Gentile per Sky Sport 24, Andrea Paventi si esprime sui nazionali dell’Inter: «Per chi va in nazionale ci devono essere solo conferme, per gli italiani, ma anche per Lautaro Martinez, i due francesi Thuram e Pavard. Il primo si è sbloccato contro la Fiorentina, il secondo dovrà dimostrare in Nazionale di stare bene per giocarsi le sue chance in chiave Derby. Arnautovic è il primo cambio in panchina nell’Inter, ma in Nazionale è titolare. Tutti questi giocatori devono fare bene in Nazionale per dare risposte e indicazioni anche a Inzaghi».